Etter 16 minutter tok Hødd 2 ledelsen ved Muren Johansen. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Dominerte andre omgang

Sebastian Gurskevik Skeide fikk nettsus og doblet ledelsen for Hødd 2 seks minutter etter sidebytte, og Muren Johansen økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 57 minutters spill. Hødd 2-angriperen sikret seg hattrick da han ordnet 4-0 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-0.

Troner øverst

Etter torsdagens kamp er Hødd 2 nummer én på tabellen med seks poeng, mens Guard/Rollon 2 er på femteplass med tre poeng.

Bengt Kvalsvik var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hødd 2 måle krefter med Spjelkavik, mens Guard/Rollon 2 møter Herd 2.