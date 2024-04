Steinkjer 2/Sørlia 2 tok ledelsen tidlig etter scoring ved Sarah Chetrit Grøttheim, og etter bare ni minutter doblet Ella Almlid-Larsen ledelsen til Steinkjer 2/Sørlia 2. Fartun Abdullahi Moalin satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere, og Sarah Chetrit Grøttheim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Steinkjer 2/Sørlia 2. Jenny Hofstad økte ledelsen da hun satte inn 5-0 tre minutter før hvilen. Like etterpå reduserte Heimdal 2 ved Akosua Owusua Osei-Tutu. Lagene gikk til pause på stillingen 1-5.

Dro ifra

Thale Blakstad Folgerø la på til 6-1 for Steinkjer 2/Sørlia 2 noen minutter ut i andre omgang. En spiller reduserte for Heimdal 2 åtte minutter ut i andreomgangen, og Akosua Owusua Osei-Tutu scoret igjen da hun gjorde 3-6 fire minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fullførte Sarah Chetrit Grøttheim sitt hattrick, og Moalin økte til 8-3 for Steinkjer 2/Sørlia 2 åtte minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-8.

Kjempet seg oppover på tabellen

Heimdal 2 og Steinkjer 2/Sørlia 2 er nå begge oppe i tre poeng.

Mikael Marius Hansen var dommer.

30. april er det ny kamp for Heimdal 2. Da møter de Varden Meråker. Steinkjer 2/Sørlia 2 skal måle krefter med Trygg/Lade 2/Trond 2 samme dag.