Astor 2 utlignet til 1-1 da Konrad Overland satte ballen i mål allerede etter tre minutters spill, og to minutter senere var hattricket et faktum for Ørland-spilleren. Jens Thoresen Singstad sørget for Ørland-jubel da han satte inn 3-1 etter elleve minutter, og Ørland økte ledelsen da Gjul satte ballen i nettet et kvarter før pause. Dermed var stillingen 4-1. Ørland-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 5-1 fem minutter senere, og samme spiller laget hattrick da han ordnet 6-1 etter 32 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 5-1.

Dominerte i andreomgang

Overland scoret igjen da han gjorde 7-1 et kvarter før full tid, og Gjul satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Ørland like etterpå. Daniel Alexander Svenning Dahl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for hjemmelaget. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-1.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Ørland på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Astor 2 ligger på åttendeplass med tre poeng.

Vegar Skogen Drilen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ørland spiller neste kamp mot Strindheim 3 11. mai, mens Astor 2 møter Nidelv 2/Utleira 2 tre dager senere.