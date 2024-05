En spiller ga Charlottenlund 2 ledelsen etter 24 minutter. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0.

Charlottenlund 2 økte ledelsen

Martino Pivano scoret og doblet ledelsen for Charlottenlund 2 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og en av lagets spillere økte til 3-0 for Charlottenlund 2 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-0.

Jan Tore Tangstad pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Charlottenlund 2 nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Støren er på sjuendeplass med fire poeng.

Oliver Flenstad Olavssøn var dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 13. mai. Charlottenlund 2 skal spille mot Buvik, mens Støren møter Klæbu.