Følgende spillere er dagens målscorere for Hitra: Linus Hammerhaug Selvåg med fire mål og Sigurd Hjertås Løvseth.

Målscorere for Skaun: Nart Majed Alaa Eddeen med to mål, Sivert Antonsen med to mål, Olav Bjørdalsbakke, Jimmy Gabriel Freitas Aunan og Lars Kristian Syrstad.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Skaun klatret til femteplass

Etter tirsdagens kamp er Hitra nummer to på tabellen med ni poeng, mens Skaun er på femteplass med seks poeng.

Magnus Alstad var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hitra måle krefter med KIL/Hemne, mens Skaun møter Kattem 2.