Sondre Flaa Nordistuen sendte Tynset 2 i føringen etter bare to minutter, og Tynset 2 doblet ledelsen da Esrom Teame Sahle satte inn 2-0 fem minutter senere. Oppdal 2 var uheldig og satte ballen i eget mål etter 32 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Beholdt ledelsen

Joakim Wolen la på til 4-0 for Tynset 2 et kvarter før slutt. Like etterpå reduserte Aslak Eithun-Torve til 1-4 for Oppdal 2. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-1.

Tynset 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Tynset 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Oppdal 2 er på femteplass med ett poeng.

Oskar Sletten dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Oppdal 2 måle krefter med Gimse 2/Melhus 2, mens Tynset 2 møter Gauldal.