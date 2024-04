Smørås fikk en pangåpning på kampen da Emma Ljone Vadseth sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, men Kristina Elgsås Nilsen utlignet for Askøy 2 et kvarter før sidebytte. Etter 45 minutter var Smørås uheldig og satte ballen i eget nett. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Askøy 2 økte ledelsen

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Askøy 2-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 3-1, og tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Andrea Skjøndal satte inn 4-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-1.

Thale Christensen Sjøthun (Smørås) og Lenie Marie Torgersen (Askøy 2) fikk begge gult kort.

Klatret til femteplass

Etter lørdagens kamp er Askøy 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Smørås ligger på ellevteplass med null poeng.

Petter Johannessen Hopland var dommer i kampen.

I neste runde skal Askøy 2 måle krefter med Stord/Solid/Trott 2. mai. Smørås møter Lyngbø 2 5. mai.