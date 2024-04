Fjerstad sendte Inderøy tidlig i ledelsen, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Inderøy. Etter bare seks minutters spill økte Inderøy ved Sigurd Høyem. Et kvarter før sidebytte reduserte Namsos 3 da Storm Awara Blomsø satte inn 1-3-målet, og Abdulqudos Khaled Abdullah Ahmed Alqomeh reduserte til 2-3 for gjestene tre minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-2.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Etter 52 minutter vartet Fjerstad opp med hattrick, og Linus Roel-Oppebøen økte ledelsen for Inderøy da han satte inn 5-2 like etterpå. Peder Jørstad Ulvin satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 59 minutters spill, og Inderøy rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen to minutter senere. Roel-Oppebøen (Inderøy G16) satte inn et straffespark tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-2.

Mohammad Ehsan Mohammadi (Inderøy G16) og Morad Osman (Namsos 3 9er G16) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Petter Moe Krøke var dagens dommer.

30. april er det ny kamp for Inderøy. Da møter de Namdalseid. Namsos 3 skal måle krefter med Steinkjer 3 samme dag.