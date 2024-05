Valldal/NEG tok ledelsen ved Adrian Johansen Hjelle bare noen minutter ut i kampen, og etter bare fem minutters spill doblet Valldal/NEG ved Ingar Hoel. Åtte minutter senere økte Valldal/NEG ved Christoffer Heggen, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 etter 14 minutter. Rett etterpå fullførte Valldal/NEG-spilleren sitt hattrick, og Adrian Wilhelmsen Barmsnes satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før sidebytte. Christoffer Heggen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Valldal/NEG fem minutter senere, og fem minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Torleif Linge Dale satte inn 8-0 for samme lag. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-8.

Målshow etter pause

Christoffer Heggen scoret igjen da han gjorde 9-0 tre minutter etter pause, og samme lag økte ledelsen da Christoffer Heggen satte ballen i nettet seks minutter senere. Dermed var stillingen 10-0. Et kvarter før full tid la Magnus Johnsen Grønmo på til 11-0 for gjestene, og Hjelle økte ledelsen da han satte inn 12-0 fire minutter før slutt. Minuttet før full tid vartet Valldal/NEG-angriperen opp med hattrick. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-13.

Henrik Myklebust Vestre pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Etter søndagens kamp ligger Hødd 3 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Valldal/NEG er på førsteplass med tolv poeng.

Kåre Terje Fjørtoft var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hødd 3 prøver seg mot Aksla 2 9. mai, mens Valldal/NEG spiller neste kamp mot Herd 2 14. mai.