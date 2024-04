Ingen av lagene klarte å få ballen mellom stengene før hvilen. Dermed sto det 0-0 til pause.

Hadde grunn til å juble

Stine Gustavsen Fimreite ga Sogndal/Sogndal FK 2 ledelsen etter 62 minutters spill, men L. Kvalheim sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Måløy tok føringen da Linn-Therese Leirset satte inn 2-1 da det var spilt en halv time i andre omgang, og etter 90 minutter scoret L. Kvalheim sitt andre mål da hun gjorde 3-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-1.

Leder serien

Etter fredagens kamp er Måløy på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Sogndal/Sogndal FK 2 er nummer to med fire poeng.

Sigurd Aam Hamre var dommer i kampen.

I neste runde skal Sogndal/Sogndal FK 2 måle krefter med Førde 2 6. mai. Måløy møter Selje/Åheim 10. mai.