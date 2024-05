For Våg 4 kom følgende spillere på scoringslisten i dagens kamp: Andersen med tre mål, Even Tesfamichael Rezene med to mål og Adam Mouen Al-Saleh.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Klatret til andreplass

Etter kampen står både Våg 4 og Randesund 2 med ni poeng.

Samuel Lavik dømte oppgjøret.

24. mai skal Våg 4 møte Våg 2, mens Randesund 2 møter Vigør 3.