Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Målshow i andre omgang

Brevik tok ledelsen da en spiller satte inn 1-0 etter 62 minutter, og Brevik doblet ledelsen da Dennis Nymark Jacobsen satte inn 2-0 like etterpå. Sondre Olav Segrov la på til 3-0 for Brevik etter 70 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 0-3.

Tok over andreplassen

Etter onsdagens kamp er Skarphedin på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Brevik er nummer to med ni poeng.

Aldin Dizdarevic var dommer i oppgjøret.

28. mai er det ny kamp for Skarphedin. Da møter de Hei. Brevik skal måle krefter med Gulset 2 30. mai.