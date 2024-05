Allerede etter to minutters spill tok Astor ledelsen ved Andreas Gundersen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Forsvarte ledelsen etter hvilen

Andreas Jøstensen doblet ledelsen for Astor da han satte inn 2-0 etter 78 minutter. Shaho Bradar reduserte for TIFK fire minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

TIFKs Erik Guttormsen, Osman Koroma, Onur Aksoy, Mirkan Narci og Kevin Antonsen Kücükyavuz fikk gult kort. For Astor fikk Kristian Valberg Johnsen og Bjørn Fjerstad gult kort.

Troner øverst

Etter mandagens kamp er TIFK på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Astor ligger på førsteplass med 16 poeng.

Riad Faisal Darwich var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Astor måle krefter med Bratsberg 25. mai. TIFK møter Romolslia 26. mai.