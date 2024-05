Ulrik Sjøli Lange sendte Fosen i ledelsen etter 15 minutter, og Kjartan Kjøsnes scoret og doblet ledelsen for Fosen. Martin André Indstrand la på til 3-0 for Fosen etter 32 minutters spill, og Stian Bakken Haugen økte ledelsen for Fosen da han satte inn 4-0 etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Lange satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 56 minutters spill. Etter 70 minutter fikk Fosen straffespark, og Haugen scoret 6-0-målet. Kvam (Steinkjer)s Erik Magnus Bentzen scoret fra straffemerket åtte minutter senere, og ni minutter før slutt ble avstanden mellom lagene mindre da Øystein André Øvergård reduserte til 2-6. Kjøsnes økte til 7-2 for Fosen ni minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-2.

Fosens Mats Lind Tangstad, Jostein Bergin og Jan Wojciech Cieslak fikk se det gule kortet.

Fosen topper serien

Etter mandagens kamp ligger Fosen på førsteplass på tabellen med 16 poeng, mens Kvam (Steinkjer) er på femteplass med sju poeng.

Tom-Jøran Henriksen Solstrand var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kvam (Steinkjer) måle krefter med Kolvereid, mens Fosen møter Kolvereid.