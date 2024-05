Abdishakur Bile Mohamed sendte Åsane i ledelsen etter 25 minutter, og Åsane doblet ledelsen da Nikolai Brandtun satte inn 2-0 etter 38 minutters spill. Ariel Sharon Watuwa reduserte til 1-2 for Kvernbit fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Kvernbit kunne juble til slutt

Jaylan Jamal Kamau sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 62 minutter, og Kvernbit tok ledelsen da Jakob Herland Pletten scoret sju minutter senere. Etter 71 minutters spill scoret hjemmelaget ved Magnus Solvi-Neverdal, og Kamau satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for samme lag. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-2.

Eirik Solvi-Neverdal, Pletten og Eirik Hopland Larsen pådro seg gult kort.

Kvernbit topper serien

Det var Kvernbits tredje seier på rad.

Etter tirsdagens kamp er Kvernbit på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Åsane er nummer sju med seks poeng.

Michael Szajnfeld dømte oppgjøret.

21. mai er det ny kamp for Kvernbit. Da møter de Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik. Åsane skal måle krefter med Askøy samme dag.