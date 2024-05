Nessegutten 2/Skogn 2 tok ledelsen ved Dennis Tangen etter 24 minutters spill, men Elias Wiseth Ystad utlignet for Egge 2/Sørlia 2 ett minutt senere. Noah André Lagesen sendte Nessegutten 2/Skogn 2 i føringen igjen da han satte inn 2-1 etter 29 minutter, og Leon Skilbrigt sørget for jubel da han satte inn 3-1 seks minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 3-1.

Målshow i andre omgang

Tangen økte ledelsen da han satte inn 4-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Patrik Bentzen-Haugberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Nessegutten 2/Skogn 2. Emil Brenne Blomsø økte til 6-1 for Nessegutten 2/Skogn 2 etter 65 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-1.

Peder Margidon Bøhn Næss fikk gult kort.

Nessegutten 2 / Skogn 2 serieleder

Etter fredagens kamp er Nessegutten 2/Skogn 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Egge 2/Sørlia 2 er nummer tre med fire poeng.

Svein Egil Hauge var dommer.

Egge 2/Sørlia 2 spiller neste kamp mot Vuku/Stiklestad 14. mai, mens Nessegutten 2/Skogn 2 prøver seg mot Osen/Steinsdalen dagen etter.