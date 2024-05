Rafael Rødøy Mitei ga Måløy 2 en tidlig ledelse i kampen etter bare sju minutters spill, men Nftaleim Henok Asfaha utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål tre minutter senere. Chrisander Eilertsen sendte Måløy 2 i ledelsen på nytt etter 29 minutter, men fem minutter senere utlignet Asfaha for Stryn. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-2.

Poengdeling

Hjemmelaget tok ledelsen da Nikolas Ullebø Hool scoret etter 52 minutters spill, men Sebastian Reed sørget for balanse i Måløy 2-regnskapet da han satte inn 3-3 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Asfaha pådro seg gult kort.

Fortsatt på sjuendeplass

Etter kampen har både Stryn og Måløy 2 ett poeng.

Ola Rørtveit dømte oppgjøret.

16. mai er det ny kamp for Stryn. Da møter de Sandane 2/Breimsbygda. Måløy 2 skal måle krefter med Sandane 2/Breimsbygda 23. mai.