Ulrik Paulsen Myklebust sørget for at Rollon fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun åtte minutter. Rollons Theo Gidney var uheldig og scoret selvmål fire minutter senere. Arsnukajev sørget for at Rollon tok ledelsen igjen med sin scoring etter 27 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-1.

Herd klarte ikke nærme seg

18-åringen scoret igjen da han gjorde 3-1 fem minutter etter sidebytte. Ni minutter før slutt reduserte Herd da Henrik Bae Nordal satte inn 2-3-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Rollons Jonas Gjøsund Larsen pådro seg gult kort. For Herd fikk Jonathan Rotnes Holmdal, John Tommas Negolo-Dahl og Axel Aarønes gult kort.

Poengjakten fortsetter

Etter oppgjøret har både Rollon og Herd seks poeng.

André Årseth var dommer i kampen.

I neste runde skal Herd måle krefter med Spjelkavik 25. mai. Rollon møter SIF/Hessa 27. mai.