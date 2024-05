Reinens Andreas Richardsen scoret på straffe bare noen minutter ut i første omgang. En spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Andreas Richardsen sendte Reinen i føringen igjen fem minutter ut i andre omgang. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-1.

Reinen topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Reinen på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Tromsdalen er nummer fem med tre poeng.

Mathias Blikfeldt Normann var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tromsdalen spiller neste kamp mot Tromsø 4 22. mai, mens Reinen bryner seg på Tromsø 4 5. juni.