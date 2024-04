Leah Emilie Myren Lianes sendte Skodje 3 tidlig i ledelsen, og en av lagets spillere doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter et kvarter. En spiller økte til 3-0 for Skodje 3 etter 28 minutter. Ved pause var stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

L. Lianes scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-0 tre minutter etter pause, og Linnea Bakkom-Dokk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Skodje 3. to minutter senere vartet L. Lianes opp med hattrick, og et kvarter før slutt scoret Bakkom-Dokk sitt andre mål da hun gjorde 7-0. Fire minutter før slutt var hattricket et faktum for en av lagets spillere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 8-0.

Klatret til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Skodje 3 nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Hareid er på tiendeplass med null poeng.

Mikael Johannes Skodjereite var kampleder.

Skodje 3 spiller neste kamp mot Sæbø 29. april, mens Hareid møter Vigra dagen etter.