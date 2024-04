Leah Isabell Bredesen Versland sendte Otra/Valle i ledelsen etter 19 minutters spill. Fire minutter senere ble vondt til verre for Vigør 3, da Mathilde Gautestad doblet ledelsen for Otra/Valle. Vigør 3 scoret etter 27 minutter. Rett etterpå scoret Karen Marie Haugen Rysstad for Otra/Valle. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Ekspederte straffe i mål

Nygård (Otra/Valle J15) scoret fra straffemerket da det var spilt et kvarter av andre omgang, og samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-1 sju minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Klatret på tabellen

Otra/Valle tok sin første seier i årets sesong.

Etter torsdagens kamp ligger Otra/Valle på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Vigør 3 er på sjuendeplass med null poeng.

Richard Sannes var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vigør 3 prøver seg mot Gjerstad 21. april, mens Otra/Valle spiller neste kamp mot Hånes 25. april.