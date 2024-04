Gauldal tok ledelsen ved en av lagets spillere et kvarter før sidebytte. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Dro ifra

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, doblet Gabriel Eriksen-Folstad ledelsen til Gauldal. Mats Vognild Skarsheim reduserte for Oppdal 2 seks minutter før slutt. Ett minutt før full tid scoret Geir Inge Ljøkjell for Gauldal, og Filip Bjørgen Leinslie økte ledelsen da han satte inn 4-1 ett minutt senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Benjamin Hadzalic, Mikael Raaen Grendstad og Sander Forseth fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Ketil Krogstad var kampleder.

Oppdal 2 møter Leinstrand/Byneset 27. april, mens Gauldal spiller neste kamp mot Tynset 2 4. mai.