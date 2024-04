Wahlstrøm ga Donn ledelsen tidlig med sin scoring etter kun fire minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Donn etter 16 minutters spill. Like etterpå fullførte Donn-angriperen sitt hattrick, og Vilde Hallberg Flaa økte ledelsen for Donn da hun satte inn 4-0 etter 33 minutter. Wahlstrøm satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Donn sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-5.

Dominerte etter hvilen

Victoria Margrethe Formo la på til 6-0 for bortelaget fem minutter etter sidebytte, og samme lag rykket ytterligere ifra da Wahlstrøm økte ledelsen åtte minutter senere. Ni minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Melina Nejad satte inn 8-0 for bortelaget. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-8.

Klatret til femteplass

Etter torsdagens kamp er Hisøy på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Donn er nummer fem med tre poeng.

August Embret Liljedahl Olsen dømte kampen.

Hisøy spiller mot Amazon Grimstad/Imås 25. april, mens Donn spiller neste kamp mot Gimletroll 2. mai.