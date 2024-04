Den første omgangen endte målløs. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Straffescoring

Flekkefjords Isak Stangborli Lilledrange scoret på straffe etter 60 minutter. Adrian Emiil Tobiassen sørget for balanse i Vigør-regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter senere, og Leonart Hajra sendte Vigør i føringen da han satte inn 2-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Flekkefjord utlignet til 2-2 da Joachim Årstad Gursli satte ballen i mål ti minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-2.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Flekkefjord på sjuendeplass på tabellen med fem poeng, mens Vigør er nummer elleve med fire poeng.

Geir Åge Olsen dømte kampen.

26. april er det ny kamp for Flekkefjord. Da møter de Lyngdal. Vigør skal måle krefter med Mandalskameratene samme dag.