Herd tok en tidlig ledelse i kampen ved Anna Kristin Brenne, og Ulla scoret og doblet ledelsen for Herd etter 19 minutters spill. Rett etterpå la Jenny Fylling på til 3-0 for Herd, og Ulla satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Herd. Etter halvspilt kamp sto det 4-0.

Målbonanza etter hvilen

Etter 71 minutter fullførte Herd-angriperen sitt hattrick, og ett minutt senere scoret samme spiller sitt fjerde mål da hun gjorde 6-0. Brenne satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 77 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 7-0.

Ny runde - nye muligheter

Etter onsdagens kamp er Herd på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Aksla er nummer seks med null poeng.

Amelia Lewandowska var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. mai. Herd skal spille mot AaFK Fortuna 2, mens Aksla møter Blindheim.