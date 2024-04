Etter elleve minutter tok Spjelkavik ledelsen ved Vida Sæther Klausen, men noen minutter før hvilen utlignet Ida Klokkersund for Aksla/Guard/Rollon. Vanessa Veronicka Volstad ga Aksla/Guard/Rollon ledelsen etter 35 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 etter første omgang.

Dro ifra

Erle Melbye Thingnæs satte ballen i mål tre minutter etter pause for Aksla/Guard/Rollon og sørget for at stillingen var 3-1, og Ida Klokkersund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Aksla/Guard/Rollon etter 52 minutter. Dermed endte kampen 4-1.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Aksla/Guard/Rollon nummer tre på tabellen med fire poeng, mens Spjelkavik er på sjetteplass med ett poeng.

Emrik Østrem Vartdal var kampleder.

I neste runde skal Spjelkavik måle krefter med Sula/Langevåg 2. mai. Aksla/Guard/Rollon møter Blindheim 3. mai.