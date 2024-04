Tiller tok ledelsen da Jan Øyvind Foss scoret etter kun to minutter, men Bastian Szabo Kvalshaug sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Dominerte andre omgang

Lucas Rode Schanche sendte Strindheim i føringen da han satte inn 2-1 to minutter etter hvilen, og Åbelvold scoret 3-1-målet etter 67 minutters spill. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-1 etter 80 minutter, og Sander Arntsberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Strindheim like etterpå. Åbelvold fikk sitt hattrick fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-1.

Viktor Okstad Uthaug (Strindheim G19) og Foss (Tiller G19) fikk begge gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter onsdagens kamp er Strindheim på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Tiller er nummer seks med seks poeng.

Emil Richstad Ellingsen var kampleder.

Strindheim spiller neste kamp mot Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 1. mai, mens Tiller bryner seg på Nardo 8. mai.