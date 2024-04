Bent Mathias Hoff Fosse ga Eidanger 2 ledelsen etter bare sju minutters spill, og Nilsen scoret og doblet ledelsen for Eidanger 2 fire minutter senere. Martin Buland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Eidanger 2 etter 33 minutter, og Eidanger 2 økte ledelsen da Herman Martinius Romberg satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 4-0. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 4-0.

Målshow i andre omgang

Nilsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Eidanger 2. Stian Georgsen reduserte til 1-5 etter 80 minutters spill. Matias Hopstad Bjerve la på til 6-1 for Eidanger 2 seks minutter senere, og Haakon Aaltvedt Pettersen økte ledelsen da han satte inn 7-1 etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-1.

Spennende runde i vente

Pål Michael Solis dømte kampen.

Eidanger 2 spiller neste kamp mot Vinje 24. april, mens Herøya bryner seg på Gjerpen dagen etter.