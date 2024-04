Ida Bø Bakka ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 1-0-målet etter 25 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Mathea Brennskag Holdorff utlignet for Stathelle etter 67 minutter. Fire minutter senere fikk Stathelle straffe, og Bentsen scoret fra ellevemetersmerket. Marte Erikstein sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 åtte minutter før slutt. Bentsen sørget for at Stathelle tok ledelsen igjen med sin scoring tre minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-3.

Skarphedins Andrea Darrud Nesset pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Skarphedin på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Stathelle ligger på tredjeplass med seks poeng.

Michael Deblitz-Etholm dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skarphedin måle krefter med Pors, mens Stathelle møter Strømsgodset.