Selma Fiskerstrand Telstad sendte Langevåg/Sula 2 i ledelsen etter 21 minutter, men en av lagets spillere sørget for balanse i Volda-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 34 minutters spill. Karen Ervik sendte Volda i føringen fire minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 etter første omgang.

Målbonanza etter pausen

Nila Berg Zetterstrøm satte ballen i mål ti minutter ut i andre omgang for Volda og sørget for at stillingen var 3-1, og samme lag økte ledelsen da Alva Berg Zetterstrøm satte ballen i nettet etter 62 minutter. Dermed var stillingen 4-1. Åtte minutter senere la N. Zetterstrøm på til 5-1 for Volda, og Ervik scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-1 fem minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-1.

Tok steg på tabellen

Volda og Langevåg/Sula 2 er nå begge oppe i tre poeng.

Tor Henning Andersen var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Volda måle krefter med Hareid, mens Langevåg/Sula 2 møter HaNo/Lepsøy.