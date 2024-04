Patrik Tørset Johnsen sendte Rosenborg tidlig i ledelsen, og Marcus Knutsen scoret og doblet ledelsen for Rosenborg etter 33 minutter. Fem minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Magnus Thorsell reduserte til 1-2. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Straffescoring

Løkkeberg (KFUM G15) satte inn et straffespark etter 63 minutters spill, og samme spiller sendte KFUM i føringen da han satte inn 3-2 like etterpå. Aslak Halvorsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Etter 77 minutter fullførte Løkkeberg sitt hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-3.

Løkkeberg og Elias Lionel Dahl fikk se det gule kortet.

Topper serien

Etter kampen står både KFUM og Rosenborg med seks poeng.

Martin Saghaug Himberg var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. KFUM prøver seg mot Molde 5. mai, mens Rosenborg spiller neste kamp mot Vålerenga.