Synne Sørensen Såtendal ga Rosendal ledelsen tidlig, og Frøya Sverresdotter Hatteberg doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter kun åtte minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-2.

Rosendal dro ifra

Etter 69 minutter la Inghild Christensen Sætrevik på til 3-0 for Rosendal, og Celine Musland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Rosendal sju minutter før slutt. Ett minutt før full tid reduserte Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord ved Josephine Kristensen Mørner. Rosendal økte ledelsen da Emilie Sandvik Aaseth satte ballen i nettet ett minutt senere. Dermed var stillingen 5-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-5.

Mathea Karlsen Legreid pådro seg gult kort.

Leder serien

Etter søndagens kamp ligger Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Rosendal er på førsteplass med tre poeng.

Andre Larsson Falck var kampleder.

16. april er det ny kamp for Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord. Da møter de Sædalen/Fana. Rosendal skal måle krefter med Sædalen/Fana 1. mai.