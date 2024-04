Etter elleve minutter tok Vestbyen/Nationalkameratene ledelsen ved Snorre Fjellvikås, men Sigurd Mikal Nordmeland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Fjellvikås sendte Vestbyen/Nationalkameratene i føringen på nytt etter 22 minutters spill, og rett etterpå scoret Vestbyen/Nationalkameratene ved Magnus Enlien Sæther. Morten Trøen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Vestbyen/Nationalkameratene noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4 etter første omgang.

Målbonanaza etter hvilen

Freidig scoret selvmål etter 52 minutter. Tre minutter senere fullførte Fjellvikås sitt hattrick. Adrian Ekle Hepsøe gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-6 et kvarter før slutt, og samme spiller reduserte til 3-6 fire minutter senere. Fjellvikås la på til 7-3 for gjestene da det var spilt en halv time i andre omgang, og Leon Aarhaug økte til 8-3 for bortelaget like etterpå. Den endelige stillingen i kampen ble 3-8.

Topper serien

Etter søndagens kamp er Freidig på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Vestbyen/Nationalkameratene ligger på førsteplass med seks poeng.

Terje Sætereng var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Freidig måle krefter med Melhus/Gimse, mens Vestbyen/Nationalkameratene møter Byåsen.