Verdal tok ledelsen ved Emilie Holmli etter elleve minutters spill, og Verdal var på farten igjen like etterpå. De doblet ledelsen da Frida Indahl Frøseth satte inn 2-0. Oda Aune satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 14 minutter, og Amine Hoem satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Verdal ti minutter senere. Holmli la på til 5-0 for Verdal etter 35 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0.

Verdal var suverene i andre omgang

Ni minutter etter pause la Hoem på til 6-0 for Verdal, og Verdal rykket ytterligere ifra da Sarah Faith Mckellar økte ledelsen etter 65 minutter. Et kvarter før full tid økte Verdal ved Gudrun Leirset Høyem, og Isa Mari Jørstad Hoseth økte ledelsen for Verdal da hun satte inn 9-0 ni minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-0.

Rørviks Tuva Lauritzen pådro seg gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Kosom Alexsander Skaale var dagens dommer.

Verdal bryner seg på Overhalla 25. april, mens Rørvik spiller neste kamp mot Steinkjer 2 to dager senere.