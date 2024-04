Greipstad 2 tok føringen da Timothy Sebastian Tambs satte inn 1-0 allerede etter ni minutter. Ti minutter senere ble vondt til verre for Gimletroll 3, da Adrian Hærås-Slåen doblet ledelsen for Greipstad 2. Lucas Kristensen Lie økte ledelsen da han satte inn 3-0 et kvarter før hvilen. Fredrik Berhus gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 like etterpå. Dale la på til 4-1 for Greipstad 2 etter en halv time. Berhus scoret sitt andre mål da han gjorde 2-4 sju minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 4-2 til pause.

Målshow i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen økte samme lag ved Theodor Gjertsen, og etter 60 minutter scoret Dale igjen da han gjorde 6-2. Greipstad 2-spilleren laget hattrick da han ordnet 7-2 da det var spilt en halv time i andre omgang, og rett etterpå scoret samme spiller sitt fjerde mål da han gjorde 8-2. Greipstad 2 økte ledelsen da Lucas Kristensen Lie satte ballen i nettet tre minutter før slutt. Dermed var stillingen 9-2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 9-2.

Nye poeng skal deles ut

22. april er det ny kamp for Greipstad 2. Da møter de Øyestad 2. Gimletroll 3 skal måle krefter med Just 24. april.