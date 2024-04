Erik Skeie sendte Rørvik foran da han satte inn 1-0 etter 33 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Sagvold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og etter 67 minutters spill scoret Vuku-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-1. Henrik Rygg Kvåle scoret 3-1-målet for Vuku etter 79 minutter, og Alexander Rahming satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Vuku ni minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-4.

Ola Kasander Skeie (Rørvik) og Henrik Rygg Kvåle (Vuku) fikk begge gult kort.

Vuku leder serien

Etter lørdagens kamp er Rørvik på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Vuku er på topp i divisjonen med seks poeng.

Erik Plahn var kampleder.

27. april skal Rørvik møte Kvik, mens Vuku møter Lånke.