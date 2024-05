Milla Halvorsen Vik sørget for at Randesund fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare fire minutter, og seks minutter senere doblet Randesund ved Linnea Sølvberg Eriksen. Mathea Samuelsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Randesund etter 32 minutters spill, og Pernille Haugnes Høgeli Mykjåland satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Milla Halvorsen Vik scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-0 tre minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-5.

Målbonanza etter hvilen

Linnea Sølvberg Eriksen økte ledelsen for Randesund da hun satte inn 6-0 noen minutter etter hvilen, og noen minutter ut i andreomgangen fullførte Milla Halvorsen Vik sitt hattrick. Samme lag rykket ytterligere ifra da Lykke Liene Vabo økte ledelsen ni minutter etter pause, og Milla Halvorsen Vik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for samme lag. Etter 60 minutter økte avstanden mellom lagene da Lykke Liene Vabo satte inn 10-0 for samme lag, og bortelaget økte ledelsen da Milla Halvorsen Vik satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 11-0. Da det var spilt en halv time i andre omgang, var hattricket et faktum for Lykke Liene Vabo, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Mykjåland satte inn 13-0. Samme spiller fikk sitt hattrick etter 80 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-14.

Randesund klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Lillesand nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Randesund er på andreplass med ni poeng.

Emma Lund Augland var dommer i oppgjøret.

25. mai skal Lillesand møte Fløy, mens Randesund møter Vigør 2.