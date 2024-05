Bremnes' Stian Habbestad Ytrøy satte inn et straffespark etter 19 minutters spill. Ved pause sto det 1-0.

Ble utvist

Tjelle utlignet for Odda noen minutter ut i andreomgangen, og Krzysztof Hennig sørget for ledelse da han satte inn 2-1-målet etter 58 minutter. Åtte minutter før slutt ble Lars Kallevåg (Bremnes) sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort. Oddas Tjelle scoret 3-1 fra ellevemetersmerket rett etterpå. Lennart Andal reduserte for Bremnes etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-3.

Bremnes' Mads Ellingsen pådro seg gult kort.

Bremnes serieleder

Etter torsdagens kamp ligger Bremnes på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Odda er på sjuendeplass med seks poeng.

Anders Nygaard Smith var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 11. mai. Bremnes skal spille mot Fana 2, mens Odda møter Varegg.