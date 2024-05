Etter kun åtte minutters spill tok Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 ledelsen ved Tare Haugan Sellæg, og Viktor Høknes Gjellesvik doblet ledelsen for Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 da han satte inn 2-0 tre minutter senere. Samme spiller økte ledelsen for Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 da han satte inn 3-0 et kvarter før sidebytte, og tre minutter før hvilen økte Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 ved Ivar Gomo. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-0.

Dro ifra

En av lagets spillere reduserte for Remyra 2 to minutter etter pause. Aleksander Holvik Arnøy satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå, og etter 53 minutter vartet Viktor Høknes Gjellesvik opp med hattrick. Tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Peder Asle Flatnes satte inn 7-1. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-1.

Arnøy fikk gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Remyra 2 ligger på niendeplass med null poeng.

Geir Mediås var kampleder.

I neste runde skal Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 måle krefter med Charlottenlund 2 5. mai. Remyra 2 møter Malvik 3/Hommelvik 3 9. mai.