Karl Martin Rolstad sendte Stjørdals-Blink i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Dro ifra

Andreas Fossli doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 57 minutter, og et kvarter før full tid la Mats Lillebo på til 3-0. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-3.

Stjørdals-Blinks Andreas Fossli fikk se det gule kortet.

Topper serien

Etter søndagens kamp ligger Junkeren på ellevteplass på tabellen med tre poeng, mens Stjørdals-Blink er på førsteplass med ti poeng.

Øyvind Jøstensen var kampleder.

4. mai er det ny kamp for Stjørdals-Blink. Da møter de Tromsdalen. Junkeren skal måle krefter med Strindheim 5. mai.