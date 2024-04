Tuva Ingeborg Siem sendte Tollnes i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 22 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 til pause.

Målshow etter pause

Grønnerød doblet ledelsen for Tollnes da hun satte inn 2-0 etter et kvarter av andre omgang, og Elisabeth Bergslien Reine økte ledelsen da hun satte inn 3-0 et kvarter før slutt. Veronica Namløs satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Tollnes ett minutt før slutt, og rett etterpå scoret Grønnerød sitt andre mål da hun gjorde 5-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-5.

Tollnes' Susann Odland pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Kragerø på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Tollnes ligger på tredjeplass med tre poeng.

Ershat Atawula var dommer.

I neste runde skal Kragerø måle krefter med Herkules 2. mai, mens Tollnes møter Fossum/Storm 2 samme dag.