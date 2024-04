Aslak Rye Heggem ga Byneset ledelsen etter 23 minutters spill, og Adrian Davidsen Risan fikk nettsus og doblet ledelsen etter 38 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 til pause.

Dominerte i andreomgang

Byneset økte ledelsen da Tormod Østerås satte ballen i nettet noen minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 3-0, og Mads Iversen Hove satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter etter sidebytte. Alexander satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Byneset, og et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Pål Jacob Nessjøen satte inn 6-0. Patrick Refsnes Valsø reduserte for Hommelvik 3/Malvik 3 like etterpå. Alexander scoret igjen da han gjorde 7-1 ni minutter før slutt. Tre minutter senere reduserte Pål André Weisethaunet til 2-7 for Hommelvik 3/Malvik 3. Alexander laget hattrick da han la på til 8-2 fire minutter før slutt, og to minutter på overtid økte avstanden mellom lagene da Petter Haug satte inn 9-2 for Byneset. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-2.

Hommelvik 3/Malvik 3s Jan Inge Lyng fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Hommelvik 3/Malvik 3 har tapt to strake kamper.

Torgeir Berg Lunder var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Byneset måle krefter med Strindheim 3 29. april, mens Hommelvik 3/Malvik 3 møter Astor samme dag.