Volda 2 fikk et forsprang da Maria Garnes Rafteseth satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, men Eira Kristiansen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 åtte minutter senere. Emma Aarset Svendsen (Blindheim 2) scoret fra ellevemetersmerket etter 23 minutter. Mona Skatteboe Helle sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Blindheim 2 hadde grunn til å juble

Flesjå sendte Blindheim 2 i føringen igjen noen minutter ut i andreomgangen, og Blindheim 2-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-2 etter 64 minutters spill. Volda 2 reduserte til 3-4 ved Rafteseth fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-4.

Blindheim 2 serieleder

Etter torsdagens kamp er Volda 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Blindheim 2 ligger på førsteplass med sju poeng.

Tor Henning Andersen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Volda 2 møte Ørsta, mens Blindheim 2 møter Hornindal.