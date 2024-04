A. Soboniak ga Hitra en tidlig ledelse i kampen etter kun fire minutter, og Hitra doblet ledelsen da A. Soboniak satte inn 2-0. Etter 18 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Oliver Madsen Westbye reduserte til 1-2. Ni minutter senere fullførte A. Soboniak sitt hattrick, og Linus Hammerhaug Selvåg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Hitra. Natan Soboniak la på til 5-1 for Hitra etter 40 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1 til pause.

Redusert til ti spillere

A. Soboniak scoret sitt fjerde mål da han gjorde 6-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Etter 67 minutters spill reduserte Vegar Johansen Vatle til 2-6 for Romolslia/Flatås/Kolstad. Fire minutter senere ble Lukas Milan Fevåg Bechsen (Romolslia/Flatås/Kolstad G16) sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort, og Selvåg scoret igjen da han gjorde 7-2 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-2.

Hitras Sigurd Hjertås Løvseth og Leon Leirvik-Småsund pådro seg gult kort. For Romolslia/Flatås/Kolstad fikk Vatle, Khalid Omar Suleiman og Lucas Monsås-Heggelien gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Hassan Ahmed Halane var kampleder.

I neste runde skal Hitra måle krefter med Trond 2 30. april, mens Romolslia/Flatås/Kolstad møter Orkla 2 samme dag.