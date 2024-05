Kheireddine Basman Fakhreddine sendte Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 23 minutter, men Mathias Nybø Berven sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 ett minutt senere. Håvard Bjørge Langeland sendte Flaktveit 2 i føringen da han satte inn 2-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-2.

Scoret på straffespark

Johannes Kjelvik Vevle sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, fikk Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik straffespark. Nicolai Lillefosse Eriksen scoret fra krittmerket. Sander Hatland Bjørsvik satte ballen i mål etter 73 minutters spill for Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik og sørget for at stillingen var 4-2. Ahmad Suhail Farkhari (Flaktveit 2 G19) scoret på straffe seks minutter før slutt. Johannes Loftås sørget for at stillingen var 5-3 seks minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-3.

Martin Herdlevær, Osei-Edusei Paa Kwarteng, Saihajpal Singh og Nadir Kambic fikk se det gule kortet.

Osterøy / Fotlandsvåg / Hausvik topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Flaktveit 2 ligger på tredjeplass med seks poeng.

Saer Hajjar var kampleder.

I neste runde skal Flaktveit 2 måle krefter med Fri 20. mai. Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik møter Valestrand Hjellvik 21. mai.