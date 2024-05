Trygve Aas Kristoffersen sendte Røros foran da han satte inn 1-0 etter 19 minutter, men Jonas Leander Schjetlein Sørli utlignet da han satte inn 1-1 etter 40 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Målbonanza etter pausen

Julian Fredagsvik Tran sendte Tiller i ledelsen da han satte inn 2-1 ti minutter ut i andre omgang, og Oliver Leiseth Green scoret for Tiller og sørget for at stillingen var 3-1 ett minutt senere. Tiller-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 58 minutter. Simon Sjøvold reduserte til 2-4 for Røros like etterpå. Axel Kjosavik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Tiller da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Tiller økte ledelsen da Sørli satte ballen i nettet sju minutter senere. Dermed var stillingen 6-2. Etter 80 minutters spill la Sander Vårhus Åsen på til 7-2 for Tiller. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 7-2.

Tillers Tran fikk gult kort. For Røros fikk Sjøvold, Andre Søtvik Klokkervold og Kristoffer Korssjøen Augensen gult kort.

Tok over sjetteplassen

Etter oppgjøret har både Tiller og Røros tre poeng.

Øyvind Moe var dommer i kampen.

I neste runde skal Tiller måle krefter med Tynset 5. mai, mens Røros møter Strindheim 2 samme dag.