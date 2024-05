Verdal/Vinne fikk en drømmestart på kampen da Julie Bekkos sendte laget sitt i føringen allerede etter to minutter. Amalie Bjørgen Bang var uheldig og scoret selvmål for Remyra 2 rett etterpå. En av lagets spillere økte ledelsen for Verdal/Vinne da hun satte inn 3-0 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-3.

Målshow etter pause

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Remyra 2 da Amanda Reitan-Vemundstad satte inn 1-3-målet, og seks minutter ut i andreomgangen ble avstanden mellom lagene mindre da en spiller reduserte til 2-3. Samme spiller sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 to minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-3.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp er Remyra 2 nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Verdal/Vinne er på topp i serien med ti poeng.

Per Espen Bjørn dømte oppgjøret.

I neste runde skal Remyra 2 møte Ekne, mens Verdal/Vinne møter Tangmoen 2/Hegra 2/Skjelstadmark 2.