Marthine Lohne Hansen sendte Kvinesdal foran da hun satte inn 1-0 etter bare sju minutter, men Nora Eline Børufsen Flaa utlignet for Våg sju minutter senere. Kvinesdal tok ledelsen igjen da Selma Rannestad Kloster satte inn 2-1 etter 18 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Anna Mathea Kvinlaug sørget for at resultattavla viste 3-1 ti minutter ut i andreomgangen, og Thea Homme la på til 4-1 for Kvinesdal da det var spilt en halv time i andre omgang. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Emilie Eftestøl-Aase satte inn 5-1. Kaia Elise Lykken reduserte for Våg to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-2.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Kvinesdal på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Våg ligger på femteplass med tre poeng.

Kjell Arve Bjørnstøl var dommer i kampen.

Kvinesdal spiller neste kamp mot Lia/Express/Rygene 1 blå 29. april, mens Våg møter Lia/Express/Rygene 1 blå tre dager senere.