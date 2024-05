Sund fikk en drømmestart på kampen da Mathias Ro sendte laget sitt i ledelsen etter kun seks minutter, men Hatland utlignet da han satte inn 1-1 et kvarter før hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Straffescoring

Jonas Andre Pedersen Sandal sendte Sund i føringen igjen da han satte inn 2-1 noen minutter etter pause. Etter 79 minutters spill fikk Sund straffespark, og Jørgen Bertin Nakken satte inn 3-1-målet. Hatland reduserte til 2-3 seks minutter senere, og etter 90 minutter var hattricket et faktum for samme spiller. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-3.

Osterøys Mathias Løtveit Jørgensen og Jørgen Vevle pådro seg gult kort.

Klatret til sjetteplass

Det stoppet seiersrekken til Osterøy, som ikke hadde gitt fra seg poeng på fire kamper.

Etter onsdagens kamp ligger Osterøy på andreplass på tabellen med 16 poeng, mens Sund er på sjetteplass med ti poeng.

Victoria Lervik dømte oppgjøret.

24. mai er det ny kamp for Osterøy. Da møter de Arna-Bjørnar. Sund skal måle krefter med Voss 25. mai.