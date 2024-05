Etter et kvarter tok Radøy ledelsen ved Andrea Marøy, men Sunniva Faugstad utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål ett minutt senere. Radøy tok ledelsen på nytt da Miriam Titland Sundt scoret etter 19 minutter, men Emma Linnea Mo Lilletvedt sørget for balanse i Dale/Stanghelle/Vaksdal-regnskapet da hun satte inn 2-2 et kvarter før pause. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-2 ni minutter senere, og Dale/Stanghelle/Vaksdal scoret 4-2-målet etter 45 minutters spill. Like etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Martine Fjeld reduserte til 3-4, og det sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 4-3.

Hjemmelaget økte ledelsen

Samme lag gjorde 5-3 noen minutter ut i andre omgang. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-3.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter kampen står både Dale/Stanghelle/Vaksdal og Radøy med tre poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var kampleder.

I neste runde skal Radøy måle krefter med Voss 22. mai. Dale/Stanghelle/Vaksdal møter Kvernbit 28. mai.